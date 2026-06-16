みんなでシェアするのにぴったりな、大容量のベーカリーメニューを【コストコ】でチェックしてみて。甘い系からしょっぱい系まで、さまざまな商品が集まっています。その中から今回は、おやつにぴったりなスイーツと、おすすめのパンをご紹介。家族や友達が揃った日に、ワイワイ盛り上がりながら味わいませんか？ 12個も入ったたっぷり感が嬉しい！ 表面にチョココーティングを施しトッピ