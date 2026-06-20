「デートで松屋に誘うなんて…」34歳女性、“なぜ松屋か”を裏読みしすぎて交際終了。疑いグセは結婚を遠ざける
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
もしあなたが、初デートした男性に「今度（牛丼の）松屋に行きましょう」と言われたら、どう感じますか？ 今回は、そういった言動の“裏”を読みすぎてしまう女性のケースです。
◆「相手を疑う」が前提になっている34歳女性
今の婚活は、友人の紹介や職場恋愛よりも、マッチングアプリや結婚相談所などの婚活サービスが主流です。共通の知人がいなくて先に条件が見えてしまうプラットフォームで出会うからこそ、「失敗したくない」という気持ちが強くなりすぎる人もいます。
慎重になること自体は悪くありません。けれども、慎重さが行き過ぎて「相手を疑う」ことが前提になると、せっかくのご縁を自ら壊してしまうことがあります。
34歳の尚子さん（仮名）もその一人でした。有名大学を卒業後、金融機関へ就職。仕事選びの基準は「安定」でした。恋愛経験はありません。
結婚相談所で活動していますが、仮交際に進んでも3回以上会えた男性はいません。「好きって気持ちが分からない。どの男性と会っても嫌になってくる」。そう言って相談にやってきました。
話を聞くと、相手に嫌なところがあるというよりも、尚子さん自身に“被害妄想”とも言えるほど警戒心があることが課題でした。
◆「デート候補が平日」なだけでモヤモヤ
尚子さんはSEの直人さん（仮名）とお見合いし、仮交際に進みました。次回デートの日程調整の際、直人さんから提示された候補は平日の夜と土曜の夜でした。そこで尚子さんは会いたいという気持ちになれず、デートが面倒になってしまったというのです。
菊乃「何が気になったのですか？」
尚子さん「婚活だから分かるんですけど、週末の昼じゃないということは、他にも会っている女性がいるってことですよね」
菊乃「結婚相談所だからそうだと思うんですけど、でも、それの何が問題なんですか？」
尚子さん「平日だと私にそんなに興味がないんだろうなと思ってしまって。実家暮らしなので、親に『夕飯いらない』と言うのも面倒だし、なんだか会うのがしんどくなってしまいました」
確かに婚活では複数人と同時進行で会うことは当たり前です。とはいえ本当に興味がないならまず会いません。同時並行で5人ぐらいとデートしている女性もいます。
にもかかわらず、「他の女性とも会っているかもしれない」から「私に興味がない」に飛躍してモヤモヤしてしまう。これが尚子さんのパターンでした。
◆「松屋に誘ったのは、私の反応を見るため」?
その後、二人は食事デートをしました。
お互い焼肉が好きなので、尚子さんは一人1万円を超える焼肉店を提案したそうです。まだ付き合ってもいない相手との食事としては、かなり高額です。
菊乃「記念日でもないし、まだ付き合っていないのに、高くないですか？」
尚子さん「焼肉なら普通それくらいしませんか？ それに、安いお店を選ぶ男性って、結婚したらモラハラになりそうじゃないですか?」
菊乃「むしろ高いお店で相手を試す行為が危険ですよ」
尚子さん「えっ、私の方が危険なんですか？」
デート中、直人さんは「こんなお店初めてです」と挙動不審だったそうです。直人さんが普段食べる焼肉は、松屋の「牛焼肉定食」（890円）。流れで、松屋の話題になり「松屋の『うまトマハンバーグ』が好きなんです」と言っていたとか。
尚子さんが「松屋に行ったことがないから分からないけど、おいしそうですね」と言うと、「今度行きませんか？」と誘われたそうです。でも結局、焼肉デート後に交際解消しています。
もしあなたが、初デートした男性に「今度（牛丼の）松屋に行きましょう」と言われたら、どう感じますか？ 今回は、そういった言動の“裏”を読みすぎてしまう女性のケースです。
今の婚活は、友人の紹介や職場恋愛よりも、マッチングアプリや結婚相談所などの婚活サービスが主流です。共通の知人がいなくて先に条件が見えてしまうプラットフォームで出会うからこそ、「失敗したくない」という気持ちが強くなりすぎる人もいます。
慎重になること自体は悪くありません。けれども、慎重さが行き過ぎて「相手を疑う」ことが前提になると、せっかくのご縁を自ら壊してしまうことがあります。
34歳の尚子さん（仮名）もその一人でした。有名大学を卒業後、金融機関へ就職。仕事選びの基準は「安定」でした。恋愛経験はありません。
結婚相談所で活動していますが、仮交際に進んでも3回以上会えた男性はいません。「好きって気持ちが分からない。どの男性と会っても嫌になってくる」。そう言って相談にやってきました。
話を聞くと、相手に嫌なところがあるというよりも、尚子さん自身に“被害妄想”とも言えるほど警戒心があることが課題でした。
◆「デート候補が平日」なだけでモヤモヤ
尚子さんはSEの直人さん（仮名）とお見合いし、仮交際に進みました。次回デートの日程調整の際、直人さんから提示された候補は平日の夜と土曜の夜でした。そこで尚子さんは会いたいという気持ちになれず、デートが面倒になってしまったというのです。
菊乃「何が気になったのですか？」
尚子さん「婚活だから分かるんですけど、週末の昼じゃないということは、他にも会っている女性がいるってことですよね」
菊乃「結婚相談所だからそうだと思うんですけど、でも、それの何が問題なんですか？」
尚子さん「平日だと私にそんなに興味がないんだろうなと思ってしまって。実家暮らしなので、親に『夕飯いらない』と言うのも面倒だし、なんだか会うのがしんどくなってしまいました」
確かに婚活では複数人と同時進行で会うことは当たり前です。とはいえ本当に興味がないならまず会いません。同時並行で5人ぐらいとデートしている女性もいます。
にもかかわらず、「他の女性とも会っているかもしれない」から「私に興味がない」に飛躍してモヤモヤしてしまう。これが尚子さんのパターンでした。
◆「松屋に誘ったのは、私の反応を見るため」?
その後、二人は食事デートをしました。
お互い焼肉が好きなので、尚子さんは一人1万円を超える焼肉店を提案したそうです。まだ付き合ってもいない相手との食事としては、かなり高額です。
菊乃「記念日でもないし、まだ付き合っていないのに、高くないですか？」
尚子さん「焼肉なら普通それくらいしませんか？ それに、安いお店を選ぶ男性って、結婚したらモラハラになりそうじゃないですか?」
菊乃「むしろ高いお店で相手を試す行為が危険ですよ」
尚子さん「えっ、私の方が危険なんですか？」
デート中、直人さんは「こんなお店初めてです」と挙動不審だったそうです。直人さんが普段食べる焼肉は、松屋の「牛焼肉定食」（890円）。流れで、松屋の話題になり「松屋の『うまトマハンバーグ』が好きなんです」と言っていたとか。
尚子さんが「松屋に行ったことがないから分からないけど、おいしそうですね」と言うと、「今度行きませんか？」と誘われたそうです。でも結局、焼肉デート後に交際解消しています。