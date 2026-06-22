指示待ちでYouTubeを見て激怒される新入社員「適当にって言われたのに」→発達障害のリアルな思考回路とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「はかりの上に物を置かないでね」。基本的な注意をされただけなのに「攻撃的な言葉を言われた」「責められた」と感じて泣いてしまう。少しの注意で泣かれてしまい、相手も驚くばかりだ。春野あめ(@AmeHaruno)さんの漫画「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」の「case.04 ちょっとした言葉を攻撃と感じる」をXに投稿したところ、大きな反響を呼んだ。今回は本書を紹介するとともに、発達障害の自分と向き合い、特性を理解する難しさについて春野さんに話を聞いた。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■何気ない言葉が「攻撃」に？理解されにくい特性の壁
幼い頃から人間関係がうまくいかず、さまざまなトラブルに悩まされていた春野さん。周りと同じようにできないことを責められ、自分でも理由がわからずにいたという。
作中では、アバウトな指示の意図をくみ取れず、仕事中にYouTubeを見てあきれられてしまう事例や、物を片付ける際の「はかりの上に置かないで」という注意喚起を「攻撃された」と思い込み、泣いてしまう事例が描かれている。これらは、蓄積されたネガティブな体験が思考と結びつきやすい特性ゆえだ。
春野さんは、発達障害と診断されてから特性を理解し、二次障害と向き合える状態になるまで8年を要した。特性を知り、「なぜ自分はそんな行動をしてしまうのか」「どうすればトラブルを防げるか」を自ら考えたのが本書である。臨床心理士の中島美鈴さんが監修を務めている。
■「なぜ自分はこうなのか」思考回路を紐解く8年の軌跡
本作を描いたきっかけは、前作の担当編集者からの提案だ。「当事者は周りから理解を得にくく、二次障害を起こして人間関係のトラブルが増えていく」と伝えたところ、「トラブル時の思考回路を知り、納得できれば周囲との関係も変わるのでは」と背中を押されたそうだ。
春野さんは、「自分が周りの人たちを振り回した経験を包み隠さず描くことは勇気がいりましたが、発達障害についていろんな人に知ってほしい気持ちがあり、引き受けました」と語る。
作中では、自身が起こした対人関係のトラブルを中心に、当時の思考回路や特性を解説。自分をコントロールし、周りとの調和をとるための具体的な工夫や考え方をまとめた。体験を漫画にするのは容易だったが、専門書や論文を読み込み、特性の解説や対策をまとめる作業には多大な労力を要したという。
■一歩ずつ自分を知ることから。同じ悩みを抱える人へ
「もしかして私も発達障害かも」と悩む人に対し、春野さんは「悩んだら心療内科に行き、可能なら発達検査を受けてみてください。でも、診断はあってもなくてもいいです。まず自分にどんな特性があるのかを知ると、どこでつまずいてきたのか、芋づる式にわかってくるはずです」とアドバイスを送る。
自覚していなかったトラウマや自身の考え方、育った環境など、一歩一歩自分を知っていくことが大切だ。「今回の漫画は、自己理解のちょっとした足しにしてもらえたらうれしいです」とほほえむ。
また、読者に向けて「この本に興味を持ってくれた方のほとんどは、当事者か、当事者と接している方で、たくさん傷ついてきた方たちばかりかと思います。逆に傷つけてしまうこともあったかもしれません。そんな方たちにとって、少しでも助けになったり、癒やしになったりしたらいいなあと思います」とメッセージを寄せた。
本書にはほかにも「人との距離感がおかしい」「融通がきかない」「嘘をつく」など、13のケースが収録されている。発達障害で生きづらさを感じている人は、解決の糸口の1つとして読んでみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。