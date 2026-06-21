心理カウンセラーが解説「相手の召使いになる」モラハラに耐え続けると陥る心の洗脳と抜け出す方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【警告】モラハラに耐え続ける悲惨な末路とは？我慢するほど状況が悪くなる心理6選」と題した動画を公開した。動画では、モラハラを受け続けた際に陥る心理的な打撃と、その深刻な末路について詳しく解説している。



Ryota氏は冒頭、モラハラに耐えてはいけない理由として「自己肯定感が下がり続ける」ことを挙げる。モラハラは本質的に支配行動であり、常に否定的な言葉を浴びせられることで、最終的に「自分はダメだから何もできない」という自己否定感に陥り、行動力そのものが奪われてしまうという。



続いて、日常的に受ける「心の洗脳」であるガスライティングの恐怖について語る。加害者から「普通はこうでしょ」と繰り返し言われることで、「自分は普通じゃない」と自然に思い込まされてしまう危険性を指摘した。さらに、モラハラ加害者は外では「いい顔」をして被害者の落ち度を周囲にアピールするため、次第に味方がいなくなるという孤立化のプロセスも解説している。



また、相手の顔色ばかりをうかがうことにエネルギーを消耗し、「自分の欲求がなくなっていく」状態に至ることも問題視する。対等な関係性を奪われ、「相手の召使いになる」という悲惨な心理状態に陥る仕組みを明らかにした。



動画の終盤、モラハラから抜け出すための具体的な行動として、Ryota氏は「何を捨てるかを決める」ことの重要性を説く。関係を絶つことで相手や現在の住まいを失う恐怖が、反発する気力を奪っていると分析。モラハラに立ち向かうためには、仕事をして自立するなど「自分一人でも生きていける生活を作っていく」ことが何よりも不可欠であると結論付けた。