「俺も疲れた」家事をやるといいながら、頼むと後で不機嫌になる夫／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
フリーのカメラマン・葉月香代は、二人目の子どもを妊娠中。夫の圭太は外面は良いものの、家では不機嫌になると威圧的な態度で香代や娘のユイを怯えさせていました。その態度がユイにも悪い影響を与えていることに気づいた香代は、思い切って圭太にそれを伝え、圭太も反省し少しずつその態度を改めるようになりました。
一方、お互いに誤解からママ友としての距離を少し置いていた香代と理恵でしたが、あるきっかけでお互いの誤解に気づき、またふたりで仲良く話すようになります…。
一度は自分の非を認めて威圧的な態度を改めるように約束した圭太でしたが、なかなか劇的に改善するとはいかないようです。一度「不機嫌スイッチ」が入ってしまうと、イライラした態度を隠そうとしません。妊娠中の身体のつらさもかかえる香代は、不機嫌な夫から離れて「早く里帰りしたい」と願うのでした…。
著＝とげとげ。