それどこの？ 「バッグの中でも本当に使える」オシャレな人の「週4バッグ」





ほかの人からは見えにくいバッグの中身は、服よりも自分の「好き」や個性があらわれるもの。オシャレなファッション関係者やインフルエンサーのバッグの中身を調査し、こだわりの愛用品や個人的エピソードを教えてもらいました。







名越 恵里奈さん(（Cosme Kitchen PR）

ナチュラル＆オーガニックなビューティアイテムをとり扱うコスメキッチンのPR。バッグの中にも、日々試すための美容アイテムがつまっているようす。

おでかけ用に重宝しているECOALFのハンドバッグは、一見ミニサイズに見えますが実はしっかりとマチのある優れもの。ヨーロッパのヴィーガンブランドのバッグで、軽量かつ丈夫なところがお気に入りです。







松本 英理さん（MANOF PR）

洗練されたシンプルなアイテムがGISELeでも人気のブランド・MANOFのプレス。私服はキレイめなモノトーンスタイルが基本。

仕事用のh’eresのハンドバッグ。使い勝手がいいサイズ感に加えて、横長の形＆シルバーのとめ具でお仕事感がですぎないところが好き。長年受け継いできた家族のお下がりをイメージしたブランドコンセプトにも共感。







岩田槙子さん（スタイリスト）

GISELeの看板スタイリストのひとりで、手がける配色企画は毎号人気。モダンとヴィンテージ風の要素をMIXしながら、レディに仕上げる私服も見のがせない。

数年前に購入したTHE ROWのバッグ。服やシーンを選ばない柔軟さが気に入っていて、プライベートでも仕事でも活躍。長財布が難なく入るサイズ感かつ、バケツ型で中身をすぐにとり出せるところも好きなポイント。







オシャレな10人のバッグと「その中身」は？

≫「バッグの中でも本当に使える」週4バッグとその中身