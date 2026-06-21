それどこの？ 「バッグの中でも本当に使える」オシャレな人の「週4バッグ」
ほかの人からは見えにくいバッグの中身は、服よりも自分の「好き」や個性があらわれるもの。オシャレなファッション関係者やインフルエンサーのバッグの中身を調査し、こだわりの愛用品や個人的エピソードを教えてもらいました。
名越 恵里奈さん(（Cosme Kitchen PR）
ナチュラル＆オーガニックなビューティアイテムをとり扱うコスメキッチンのPR。バッグの中にも、日々試すための美容アイテムがつまっているようす。
おでかけ用に重宝しているECOALFのハンドバッグは、一見ミニサイズに見えますが実はしっかりとマチのある優れもの。ヨーロッパのヴィーガンブランドのバッグで、軽量かつ丈夫なところがお気に入りです。
松本 英理さん（MANOF PR）
洗練されたシンプルなアイテムがGISELeでも人気のブランド・MANOFのプレス。私服はキレイめなモノトーンスタイルが基本。
仕事用のh’eresのハンドバッグ。使い勝手がいいサイズ感に加えて、横長の形＆シルバーのとめ具でお仕事感がですぎないところが好き。長年受け継いできた家族のお下がりをイメージしたブランドコンセプトにも共感。
岩田槙子さん（スタイリスト）
GISELeの看板スタイリストのひとりで、手がける配色企画は毎号人気。モダンとヴィンテージ風の要素をMIXしながら、レディに仕上げる私服も見のがせない。
数年前に購入したTHE ROWのバッグ。服やシーンを選ばない柔軟さが気に入っていて、プライベートでも仕事でも活躍。長財布が難なく入るサイズ感かつ、バケツ型で中身をすぐにとり出せるところも好きなポイント。
オシャレな10人のバッグと「その中身」は？
≫「バッグの中でも本当に使える」週4バッグとその中身