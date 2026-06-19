この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「【ユニクロ】40代50代 本当によかったおすすめ２点！49歳スタイリストが正直レビュー」を公開しました。動画では、ユニクロとデンマーク発のブランド「Cecilie Bahnsen（セシリーバンセン）」のコラボコレクションから、40代・50代の大人女性におすすめできる2アイテムを厳選し、プロの目線でレビューしています。



黒田さんが1点目におすすめとして挙げたのは「シャーリングスカート」です。ウエスト部分の絶妙なシャーリングとアシンメトリーなフリルが、気になるお腹やお尻まわりをカバーしてくれると紹介。「少し凹凸がある素材で肌にくっつきにくく、夏場に汗をかいてもまとわりつかない」と、快適な着心地を評価しています。また、長すぎない丈感が階段の昇り降りなどでも邪魔にならず、大人にとって安心なポイントだと語りました。



2点目のおすすめは「グラフィックT」です。胸元にあしらわれた共布のお花モチーフが「とってもお上品」で、カジュアルになりすぎないのが魅力だといいます。着丈が長すぎず、ややゆったりとした身幅でスッキリと着こなせるほか、「綿100%で肌ざわりが柔らかい」と素材の良さも高く評価しています。



また、後半では条件付きのおすすめとして、セットアップ可能なトップスも紹介しました。後ろ首元のリボンを毎回結ぶ手間がある点に触れつつもデザイン性の高さを挙げ、特にノースリーブは「潔くて大人に似合う」と提案しています。



プロの視点で洋服の細部や着心地まで丁寧に解説された本動画は、年齢に合ったアイテム選びに悩む女性にとって非常に参考になりそうです。夏に向けたお買い物の際に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。