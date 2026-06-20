マッチングアプリ「ラス恋」を運営するラス恋（東京都渋谷区）が、「ミドルシニアのデートに関する実態調査」を実施し、その結果を発表しました。

【1〜7位】サイゼは何位？ デートで「アリ」なチェーン店ランキング！（結果を見る）

初デートにチェーン店、男女で反応に違いが

調査は6月5〜7日、同アプリの40〜70代のユーザーを対象に、インターネットリサーチで実施。516人から有効回答を得ています。

まず、「初デート（交際前）でチェーン店に誘われたら、どう思いますか？」と質問すると、男性は「うれしい」が50.7％、「まあうれしい」が32.2％で、合計82.9％が肯定的に受け止めていることが分かりました。一方、女性は「うれしい」が15.4％、「まあうれしい」が25.0％で、合計40.4％にとどまっています。

自由回答では、「初めて会うのに指定されたのがファミレスだった。初回だけは、やはり気合いを入れてほしい」（40代・女性）、「好きな食べ物を聞かれ、お寿司（すし）と答えたら、初めましての当日、格安回転寿司店に連れて行かれた」（60代・女性）などのコメントが寄せられました。

続いて、「交際後の日常デートでチェーン店に誘われたら、どう思いますか？」と女性に対し尋ねると、「うれしい」が18.7％、「まあうれしい」が46.7％で、合計65.4％となりました。

自由回答では、「好きな人とならどこでも楽しい！いろんな話をたくさんした！」（50代・女性）、「気楽に飲みながら話せた」（60代・女性）などの声が寄せられました。

この結果について同社は、「初対面では少し背伸びをしたいけれど、関係が深まれば気軽なお店でこそ素を見せられる、という大人女性の心の動きがうかがえます」と分析しています。

皆さんは、初デートで「チェーン店」はありですか？ なしですか……？

