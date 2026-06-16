甘いもしょっぱいも【コストコ】で！！ シェアして食べたい「大容量ベーカリー」

みんなでシェアするのにぴったりな、大容量のベーカリーメニューを【コストコ】でチェックしてみて。甘い系からしょっぱい系まで、さまざまな商品が集まっています。その中から今回は、おやつにぴったりなスイーツと、おすすめのパンをご紹介。家族や友達が揃った日に、ワイワイ盛り上がりながら味わいませんか？

12個も入ったたっぷり感が嬉しい！

表面にチョココーティングを施しトッピングも散りばめた、華やかな「ストロベリークロドット」。12個入りの大容量で、パーティーシーンにもおすすめです。@empireo25さんによれば「外側のイチゴチョコで甘くて美味しい」とのことで、疲れを癒したい時にもぴったりかも。

暑い日の軽食やおやつにおすすめ

軽食やおやつにも良さそうな「塩パン」は、9個入りの大容量。塩分が摂れるため、暑い日の熱中症対策ついでにも味わうのも良さそうです。細長く、片手でサクッと食べられそうな手軽さも嬉しいところ。@potipoti212さんは「リベイクするとしみじゅわでめっちゃ美味しい」とのことなので、試してみて。

具材をたっぷり散りばめた贅沢感！

4個入りで920gもある「コーンベーコンマヨブレッド」。ベーコンやコーンをたっぷりとのせた贅沢な仕上がり。ベーコンの塩気のある味わいと共に、具材による食感の違いも楽しめそうです。@potipoti212さんも「かなり大きめ」とコメントしており、カットしてシェアするのも良いかも。お惣菜系パンが好きな人はぜひお見逃しなく。

トッピングのないシンプルなワッフル

8個入りの「ベルギーバターワッフル」も必見。トッピングのないシンプルな仕上がりですが、素材本来の味わいが楽しめそうです。@empireo25さんによれば「甘さは程よい感じ」「サックリした感じで美味しい」とのことで、ほどよい食べ応えも感じられそう。「バターのコクもある」そうで満足感も期待でき、優雅なおやつタイムが過ごせるかも。

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※こちらの記事では@empireo25様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino