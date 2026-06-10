岡山中央警察署 ホストクラブの売掛金を回収する目的で女性客を威迫したとして、岡山市北区下伊福上町の風俗店従業員の男（28）が、風営法違反の疑いで逮捕されました。 警察によると、男は自分が勤務するホストクラブ（岡山・北区本町）の20代の女性客から、飲食料金の未払い金（10数万円）を回収する目的で、2025年9月13日午後0時35分ごろから午後4時25分ごろまでの間、女性に対してSNSを利用して「親にでも借りて払えば