この記事をまとめると ■初代アウディR8にディーゼルエンジンを搭載する計画が存在した ■ル・マン連覇のV12 TDIをR8へ搭載し1000Nmを発揮する異色のスーパーカーだった ■開発費と金融危機の影響で計画は中止に追い込まれた ル・マン覇者の技術を公道へ 2023年にモデルライフを終えた2代目R8以降、アウディのラインアップで空白となっていたスーパーカーの項に、ブランニューモデルである「ヌヴォラーリ」が登場した。ランボル