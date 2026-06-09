9日午前8時ごろ、堺市堺区のシャープの敷地内で「エレベーターの下敷きになっている」と119番があった。大阪府警によると、解体作業をしていたとみられる60代の男性作業員が、資材搬送用エレベーターと壁の間に倒れており、現場で死亡が確認された。府警が状況を調べている。市消防局によると、エレベーターの重り（約10トン）をつるチェーンが切れ、落下した重りの下敷きになったという情報がある。