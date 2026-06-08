NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第２３回あらすじ 秀長と慶!!2人の娘の悲しい運命!! 大河ドラマ考察感想 ２０２６年６月１４日放送 第２３話 豊臣兄弟」を公開した。動画では、ドラマ内で誕生する秀長の娘の正体と、史実に残る娘たちが辿った数奇な運命について考察している。 動画の序盤では、第23回で描かれる荒木村重の謀反や、説得に向かった黒田官兵衛の幽閉といっ