俳優柄本佑（39）が、7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。ピアスを開けた理由を明かした。佑の父・柄本明が座長を務める劇団東京乾電池に所属する江口のりこが番組の取材に応じ「会うたびに背が伸びたり、ピアスを付けるようになったり、髪を染めたりして、だんだん色気づいていくのを遠目で見ていました」と、佑の子どものころについて明かした。佑は「ピアス開けて、髪を染めて。（母の角替）和