セブン‐イレブン・ジャパンは6月10日〜30日、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。■6月10日限定で全品が半額に「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることで味わいをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用し、素材のおいしさが楽しめるドリンク。ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工し、専用マシンで商品ごとに合わせた時間と速度でかき混ぜて作られています。ラインナップは、