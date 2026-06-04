■最適解は性別で異なる6月になりました。新年度分の住民税が給与から引かれ始め、手取りの目減りを実感している読者もいるかもしれません。多くの人が不安に感じる”老後のお金”問題。なかでも年金は、いつ、いくらもらえるのかが見えにくく、心配の種になりやすいものです。本稿では、その不安をたしかな備えに変えるための知識を、専門家の視点から整理した3本を厳選しました。1本目で、元国税専門官の小林義崇さんが示すのは