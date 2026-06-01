女子ダブルス3回戦でプレーする青山修子（奥）、梁恩碩組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第9日は1日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス3回戦で青山修子（安藤証券）梁恩碩（台湾）組が香港とスロベニアのペアに6―1、6―3でストレート勝ち、準々決勝に進んだ。シングルス4回戦は女子で第22シードのロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードのアナスタシア・ポタポワ（オーストリア）に6―4