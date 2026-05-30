ダウ平均は続伸、トランプ発言も株を支える＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。終値はダウ工業株３０種平均が３６３．４９ドル高の５万１０３２．４６ドル、ナスダック総合指数が５５．１５高の２万６９７２．６２、Ｓ＆Ｐ５００が１６．４３高の７５８０．０６。 デルやネットアップの好決算を受けて、ハイテク関連を中心に買いが入ったこともあり、時間外からしっかりの展開。ＮＹ市場に入っても買