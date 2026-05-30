ダウ平均は続伸、トランプ発言も株を支える＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。 終値はダウ工業株３０種平均が３６３．４９ドル高の５万１０３２．４６ドル、ナスダック総合指数が５５．１５高の２万６９７２．６２、Ｓ＆Ｐ５００が１６．４３高の７５８０．０６。



デルやネットアップの好決算を受けて、ハイテク関連を中心に買いが入ったこともあり、時間外からしっかりの展開。ＮＹ市場に入っても買いが優勢な展開を見せると、トランプ米大統領がイランとの和平協議について、最終決定のための会合をすぐに開くと発言したことなどが、もう一段の株高につながった。もっとも、イラン側からは合意へ慎重な発言も見られ、上昇一服後はもみ合い。



終盤までハイテク関連の堅調な地合いが続いたこともあって、夕方に今日の高値を更新する５１０９４．１８ドルをつけ、大引けも５１０００ドル台を維持した。



ＡＩサーバー需要を受けて決算が強く、通期の売上高、一株当たり利益予想が上方修正されたことで、ハードウェアのデル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅高。時間外で３０％を超える上昇となり、ＮＹ市場に入っても堅調地合いを維持した。



同じく決算がかなり強かったデータストレージプロバイダーのネットアップ＜NTAP＞は、時間外で１７％高、ＮＹ市場に入ってさらに上昇が強まった。



マグニフィセントセブンではマイクロソフト＜MSFT＞が５％を超える大幅上昇となったが、その他は軒並みの売りが出た。とくにアルファベットC＜GOOG＞・アルファベットA＜GOOGL＞は２．５％の下げ。



ダウ採用銘柄では、上記マイクロソフトに加え、ハイテク高を受けてセールスフォース＜CRM＞が大幅な上昇。ブルーチップ関連の上昇でＩＢＭ＜IBM＞も大きく買われた。その他ハネウェル＜HONがしっかり。小売大手ウォルマート＜WMT＞が軟調。



その他、アパレル関連は決算の弱さもあって、ファストファッションブランドのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞、ギャップ＜GAP＞などが売られている。



ハイテク関連ではデルの大幅上昇などを受けてＨＰ＜HPQ＞やスーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が上昇。



アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞ 15.80（-2.12 -11.83%）

ギャップ＜GAP＞ 21.15（-3.85 -15.40%）

スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞ 46.09（+4.79 +11.60%）

デル・テクノロジーズ＜DELL＞ 420.91（+103.86 +32.76%）

ＨＰ＜HPQ＞ 27.04（+2.03 +8.12%）

ネットアップ＜NTAP＞ 174.29（+31.89 +22.39%）

ハネウェル＜HON＞ 237.86（+4.86 +2.09%）

セールスフォース＜CRM＞ 191.10（+14.93 +8.47%）

ウォルマート＜WMT＞ 115.75（-3.15 -2.65%）

アマゾン＜AMZN＞ 270.64（-3.36 -1.23%）

エヌビディア＜NVDA＞ 211.14（-3.11 -1.45%マイクロソフト＜MSFT＞ 450.24（+23.25 +5.45%）

アマゾン＜AMZN＞ 270.64（-3.36 -1.23%）

アルファベットC＜GOOG＞ 376.43（-9.69 -2.51%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 380.34（-9.79 -2.51%）

テスラ＜TSLA＞ 435.79（-6.31 -1.43%）

メタ＜META＞ 632.51（-2.78 -0.44%）

エヌビディア＜NVDA＞ 211.14（-3.11 -1.45%）



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