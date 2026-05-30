ダウ平均は続伸、トランプ発言も株を支える＝米国株概況

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。　終値はダウ工業株３０種平均が３６３．４９ドル高の５万１０３２．４６ドル、ナスダック総合指数が５５．１５高の２万６９７２．６２、Ｓ＆Ｐ５００が１６．４３高の７５８０．０６。

　デルやネットアップの好決算を受けて、ハイテク関連を中心に買いが入ったこともあり、時間外からしっかりの展開。ＮＹ市場に入っても買いが優勢な展開を見せると、トランプ米大統領がイランとの和平協議について、最終決定のための会合をすぐに開くと発言したことなどが、もう一段の株高につながった。もっとも、イラン側からは合意へ慎重な発言も見られ、上昇一服後はもみ合い。

　終盤までハイテク関連の堅調な地合いが続いたこともあって、夕方に今日の高値を更新する５１０９４．１８ドルをつけ、大引けも５１０００ドル台を維持した。

　ＡＩサーバー需要を受けて決算が強く、通期の売上高、一株当たり利益予想が上方修正されたことで、ハードウェアのデル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅高。時間外で３０％を超える上昇となり、ＮＹ市場に入っても堅調地合いを維持した。

　同じく決算がかなり強かったデータストレージプロバイダーのネットアップ＜NTAP＞は、時間外で１７％高、ＮＹ市場に入ってさらに上昇が強まった。

　マグニフィセントセブンではマイクロソフト＜MSFT＞が５％を超える大幅上昇となったが、その他は軒並みの売りが出た。とくにアルファベットC＜GOOG＞・アルファベットA＜GOOGL＞は２．５％の下げ。

　ダウ採用銘柄では、上記マイクロソフトに加え、ハイテク高を受けてセールスフォース＜CRM＞が大幅な上昇。ブルーチップ関連の上昇でＩＢＭ＜IBM＞も大きく買われた。その他ハネウェル＜HONがしっかり。小売大手ウォルマート＜WMT＞が軟調。

　その他、アパレル関連は決算の弱さもあって、ファストファッションブランドのアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞、ギャップ＜GAP＞などが売られている。
　
　ハイテク関連ではデルの大幅上昇などを受けてＨＰ＜HPQ＞やスーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞が上昇。

アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞　15.80（-2.12　-11.83%）
ギャップ＜GAP＞　21.15（-3.85　-15.40%）
スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞　46.09（+4.79　+11.60%）
デル・テクノロジーズ＜DELL＞　420.91（+103.86　+32.76%）
ＨＰ＜HPQ＞　27.04（+2.03　+8.12%）
ネットアップ＜NTAP＞　174.29（+31.89　+22.39%）
ハネウェル＜HON＞　 237.86（+4.86　+2.09%）　
セールスフォース＜CRM＞　 191.10（+14.93　+8.47%）
ウォルマート＜WMT＞　115.75（-3.15　-2.65%）
アマゾン＜AMZN＞　270.64（-3.36　-1.23%）　
エヌビディア＜NVDA＞　211.14（-3.11　-1.45%マイクロソフト＜MSFT＞　450.24（+23.25　+5.45%）
アマゾン＜AMZN＞　270.64（-3.36　-1.23%）
アルファベットC＜GOOG＞　376.43（-9.69　-2.51%）
アルファベットA＜GOOGL＞　380.34（-9.79　-2.51%）
テスラ＜TSLA＞　435.79（-6.31　-1.43%）
メタ＜META＞　632.51（-2.78　-0.44%）
エヌビディア＜NVDA＞　211.14（-3.11　-1.45%）

MINKABU PRESS