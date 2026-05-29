ハク。が、ニューシングル「宇宙船ハート号」を6月3日に配信リリースする。 （関連：OSHIKIKEIGO、名誉伝説、OddRe:、ハク。、REJAY……会場全体を巻き込む確かな実力『Spotify Early Noise Night #18』レポート） 今作は、ハク。が持つ癖のあるポップさとチャーミングさを全面に押し出した楽曲に仕上がっている。宇宙船ハート号という架空の宇宙船に乗って宇宙を旅するストー