世界的名伯楽エイダン・オブライエン調教師が、現地5月31日にシャンティイ競馬場で行われるフランスダービー（G1・芝2100m）へ、有力3頭を送り込む。昨年カミーユピサロで制した一戦で、連覇を狙う。今年の主力候補は、ライアン・ムーア騎手が騎乗予定のコンスティテューションリバー。2歳時に故障で長期休養を余儀なくされたが、復帰戦となった前走ディーSを快勝。オブライエン師は「チェスターでは2100mをしっかりこなしてく