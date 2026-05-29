財務省は29日、政府・日銀が先月28日から今月27日までに、円買いドル売りの為替介入に使った資金の総額について、11兆7349億円だったと公表しました。先月30日、政府・日銀が円買いドル売りの為替介入を行ったことで、1ドル＝160円台後半から、155円台まで急速に円高が進みました。その後の連休中にも急速に円高が進む場面が複数回あり、時期や回数などはあきらかになっていませんが、為替介入が行われたとの見方が強まっていまし