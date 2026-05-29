5月28日、38歳の誕生日を迎えたことをインスタグラムで報告した女優の黒木メイサ（38）。そして、この日、同じく誕生日を迎えたのが、格闘家の三浦孝太（24）だ。黒木は投稿で、《38歳健康。愛。感謝。May 28th 2026》と綴り、自身のポートレート写真を公開。いっぽう、三浦はインスタグラムで、成田山新勝寺で撮影した自身ソロ写真や、友人との2ショットを添えて、《 turned 24 today I’m so glad I was born on this day 5.