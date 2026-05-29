ＪＲ福山駅周辺の再整備について福山市は広場を設置するなどの基本計画を決定しました。 枝広直幹市長「広島県東部の玄関口は人をひきつける魅力ある空間であることが求められている」 基本計画では駅周辺の回遊性を高めるため、約５８００㎡に広場を整備し、日よけの屋根やステージを設置するとしています。 路線バスの乗降場は１２台分から半減させて現在の場所に配置し、大型バスなどの送迎場は駅の改札口か