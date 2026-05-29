Amazonにて「スマイルSale」が6月2日23時59分まで実施中。Shokzのオープンイヤーイヤフォンや骨伝導イヤフォンが対象となっており、5月29日15時に編集部が確認したところ、「OpenDots ONE」や「OpenFit Air」が25％で販売されていた。主なセール対象と価格は以下の通り。 Shokz OpenDots ONE20,891円 (25% OFF) Shokz OpenFit 2+22,345円 (20% OFF) Shokz OpenFit Air14,909円 (25% OFF