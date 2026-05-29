LE SSERAFIM、リリースわずか2日で快挙！3年ぶりフルアルバムが韓国主要チャート席巻

LE SSERAFIMが、圧倒的なアルバムパワーを証明し、韓国主要チャートを席巻した。

5月28日に発表された最新のCircleチャート（集計期間：5月17日〜23日）によると、22日にリリースされたLE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1が「週間アルバムチャート」1位を獲得した。

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同アルバムは、発売からわずか2日間の出荷量のみでチャート首位に直行する快挙を達成。これに先立ち、HANTEOチャートの「週間アルバムチャート」（集計期間：5月18日〜24日）でも1位に輝いていた。

タイトル曲『BOOMPALA』は、CircleチャートのグローバルK-POP、ダウンロード、BGMなど複数部門で上位にランクインし、高い人気を証明した。さらに、4月24日に先行公開され、カムバックへの期待を高めたリードシングル『CELEBRATION』も、デジタル、ストリーミング、ダウンロードチャートで好成績を維持している。

特にCircleチャートのダウンロードチャートでは、アルバム収録曲11曲すべてがチャートインを果たした。これにより、LE SSERAFIMに対する高い支持と作品への関心の高さが改めて証明された。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

『PUREFLOW pt.1』は、LE SSERAFIMが2023年に発表した『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりにリリースした2枚目のフルアルバムだ。デビュー当初、「FEARLESS」を掲げて恐れを知らない堂々とした姿を見せていたメンバーたちは、本作で試練や恐怖と向き合うなかで経験した内面の変化と成長を描き出し、より深みのある音楽を完成させた。

こうしたLE SSERAFIMの真摯なメッセージは、世界中のリスナーの心もつかんでいる。アルバムは発売当日、「Worldwide iTunes Album Chart」で3位にランクインし、現在も上位圏を維持している。

また、Billboard JAPAN「Download Albums」の週間チャート（集計期間：5月18日〜24日）でも1位を獲得し、グローバルな影響力を見せつけている。

なお、LE SSERAFIMは本日（29日）放送の『ミュージックバンク』に出演する。さらに30日放送の『ショー！音楽中心』では、メンバーのカズハがスペシャルMCを務める予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。