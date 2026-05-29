若手有望株などの情報を発信する「ＭＬＢパイプライン」は２８日（日本時間２９日）、７月に行われるＭＬＢドラフトの有望株トップ２００の最新版を発表。しかし、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）の名前はなかった。

花巻東（岩手）で史上最多の高校通算１４０本塁打を放った麟太郎。今月２０日（同２１日）に米２年目シーズンが終了し、昨秋のＮＰＢドラフトで１位指名したソフトバンクとの入団交渉が解禁となった。

一方、今年から指名対象になるＭＬＢドラフトを７月中旬に控えていることもあり、麟太郎は「家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと」と話すにとどめている。

ソフトバンク・永井編成育成本部長は「今の段階でも、指名して良かったなと思っている」とし、「彼が米国にいるなら、行く可能性は十分ある。帰国するなら、日本で話させてもらうこともある」と説明。交渉期限の７月３１日まで熱意を伝えていく考えだ。

麟太郎のマネジメント会社は６月下旬にも一時帰国し、ソフトバンクと面談する予定であることを明かしている。同社は、本人が大学の授業や学年末試験を控えていることを理由に「当面の間は動きはなく、進路に関する公式なコメントは控えさせていただく方針」としているが、その動向に注目が集まっている。