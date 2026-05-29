島本は左の救援としてしっかり役目をはたしている（C）産経新聞社連日のホールド日本ハムの救援左腕、島本浩也が躍動した姿を示し続けている。5月28日に行われた阪神戦（甲子園）、2点リードの8回に2番手として登板。【動画】これぞ虎の主砲！佐藤輝明が放った豪快13号アーチシーン先頭の代打で出たキャム・ディベイニーをフォークで空振り三振に仕留め、高寺望夢を二ゴロ、中野拓夢を三ゴロと危なげないピッチングで三者凡