神戸市のマンションで冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、逮捕された元妻は、転居後も約14年にわたって部屋の家賃を払い続けていたことが分かりました。 【写真を見る】【神戸マンション死体遺棄】事件の発覚防ぐためか…逮捕の元妻は転居後も約14年間家賃支払う2012年ごろに遺体を冷凍庫に遺棄か 6月20日、神戸市中央区のマンションの一室で冷凍庫から切断された状態の男性の遺体が見つかりました。 遺体は