兵庫・神戸市のマンションで冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の元妻にあたる50歳の女を逮捕した。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区の無職・望月亜紀容疑者（50）。望月容疑者は2012年ごろ、元夫の西口豊さんが死亡した際に埋葬せず、遺体を袋詰めにして冷凍庫に入れ、遺棄した疑いが持たれている。警察によると、望月容疑者は西口さんの死亡を隠したまま離婚し、その後も切断された遺体