神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件。きのう、男性の元妻が逮捕されました。男性は2012年ごろに死亡したとみられますが、元妻はマンションから引っ越したあとも、家賃を払い続けていたということです。今月20日、神戸市中央区のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかりました。遺体は上半身と下半身に切断されていました。記者「現場周辺はマンションが立ち並ぶ住宅街です。マンション