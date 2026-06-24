GREEN×EXPO協会は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）の営業出店者として、現時点の内定者を公表した。各店舗の詳細（店舗コンセプトや提供メニュー等）につきましては、順次公開する。また、会場内パーソナルモビリティ営業出店の出店者として1件の内定者と会場内モビリティ営業出店の出店者としてすでに公表している2件の内定者に加え、1件の内定者を追加公表した。〇営業出店及び会場内パーソ