俳優・有村架純（33）の透明感あふれる最新ショットが話題になっている。【映像】有村架純のベッドでの“無防備な姿”や自然体ショットこれまでも、大胆に足を見せている姿や、リラックスした雰囲気が印象的なオフショット動画、色気あふれる黒ドレス姿などを披露し注目を浴びてきた有村。2026年2月24日にはベッドに寝転ぶ自然体なオフショットを投稿し、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「突き抜けた可愛さで疲れが癒や