札幌市内のスーパーでは、市指定の有料ごみ袋の購入制限を５月２８日から始めました。市から通達があったということです。札幌市豊平区にあるスーパーマーケットです。市指定のごみ袋売り場では「１人１セット限り」と書かれています。こちらのスーパーマーケットには２７日午後７時すぎ、札幌市から、市指定ごみ袋の購入を１人１回の買い物につき１セットまでと制限するよう要請