鎌田大地がフル出場のクリスタル・パレス、初のECL制覇！　マテタの得点でラージョ・バジェカーノを撃破

[速報]クリスタル・パレス先制点！



🏆UEFAカンファレンスリーグ決勝

🆚クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ



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51分 ウォートンの強烈ミドルが弾かれるも

マテタが素早く反応し押し込む！

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