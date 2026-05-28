関東地方知事会議に出席した神奈川県の黒岩知事（中央）ら＝２６日、東京都内神奈川、東京など１都９県で構成する関東地方知事会議が２６日、東京都内で開かれた。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による犯罪対策や東京都に一極集中する税収の偏在是正などを巡り議論が交わされたほか、神奈川県が提案した伝統的工芸品産業の振興など１２件の提案・要望が採択された。匿流が関与したとみられる栃木県上三川町（かみのかわまち