テレビ朝日ホールディングスは27日、6月26日に開催予定の株主総会に向け、56人の株主から共同提案として提出された5議案について、取締役会として反対することを決議した。提案は、放送の不偏不党やファクトチェック体制、女性取締役比率、番組審議会委員の任期、広告と番組の混同防止など。テレビ朝日ホールディングス本社＝東京・六本木○「放送の信頼性向上に向けた真摯なご提案」発表によると、株主提案を行ったのは56人の共同