ラウンドワンのボーリングコーナー＝２７日、ラウンドワンさいか屋横須賀店横須賀市大滝町の百貨店「さいか屋横須賀店」に２８日、アミューズメント施設「ラウンドワンさいか屋横須賀店」がオープンする。三浦半島地域でラウンドワンの出店は初めて。ボーリングやカラオケ、スポーツコーナーを用意し、地域住民をメインに集客を図る。ラウンドワンが入居するのは、空きテナントだったさいか屋本館５、６階や南館１階など計７