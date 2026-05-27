レノボ・ジャパンは、Lenovo FIFA World Cup 2026™ キャンペーン「技術がゲームを変える。」を5月31日より順次開始することを発表した。 本キャンペーンは、FIFA公式テクノロジーパートナーであるレノボが、Lenovo AIによってサッカーの観戦・分析・応援の進化を支えていくというメッセージを軸に展開するもの。TVCM、交通・屋外広告、体感型OOH、パブリックビュ}