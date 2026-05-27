レノボ・ジャパンは、Lenovo FIFA World Cup 2026™ キャンペーン「技術がゲームを変える。」を5月31日より順次開始することを発表した。

本キャンペーンは、FIFA公式テクノロジーパートナーであるレノボが、Lenovo AIによってサッカーの観戦・分析・応援の進化を支えていくというメッセージを軸に展開するもの。TVCM、交通・屋外広告、体感型OOH、パブリックビューイング、デジタルキャンペーンなど多面的な施策が予定されている。

展開の柱のひとつが、サッカー漫画『キャプテン翼』との広告コラボレーションだ。「ツインシュート」「スカイラブハリケーン」「タイガーショット」といった作中の象徴的なプレーをモチーフに、レノボの先進テクノロジーがもたらす進化と可能性を表現する。『キャプテン翼』が描いてきた“まだ見ぬプレーへのワクワク感”と、Lenovo AIが実現する“まだ見ぬ観戦体験”を結びつける狙いがある。

あわせて、GAN(岩田剛典)によるCMソングタイアップも実施される。楽曲名は「RISE NOW」で、5月31日よりオンエア開始予定のTVCMで使用されるほか、特設サイト、デジタル広告、屋外広告連動映像などでも順次展開される。TVCMは5月28日に開催されるレノボ・ジャパン記者説明会でお披露目される予定。GAN(岩田剛典)は、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーとして活動しつつ、ソロアーティスト、俳優としても活動の幅を広げており、7月1日にはNew Single「Who's Next / RISE NOW」をリリースする。

6月8日からは、渋谷エリアを中心とした大型屋外メディアにて体感型OOHを実施。駅サイネージや屋外大型媒体を中心に、キャンペーンメッセージ「技術がゲームを変える。」を立体的に展開し、『キャプテン翼』コラボビジュアルや体感型演出を通じて、サッカーの未来を発信する。

6月21日には、渋谷ヒカリエ（9F ヒカリエホール ホールA）にて「FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング by レノボ」を開催。「未来を担う子どもたちと共に楽しめる次世代型パブリックビューイング」をテーマに、大型スクリーンでの試合観戦、レノボの最先端AI PCの体験展示、シュートゲーム、参加型応援メッセージ企画、フォトスポットなどを用意する。CMソングを手掛けたGAN(岩田剛典)、元サッカー日本代表の遠藤保仁の登壇も予定されている。参加は事前応募制で、応募開始は5月25日。

（文＝リアルサウンドテック編集部）