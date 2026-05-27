キャセイパシフィック航空は、香港で途中降機（ストップオーバー）する一部路線の航空券購入で、香港ディズニーランドの1日券をプレゼントする。対象路線は全路線で、対象クラスはエコノミークラスのフレックス運賃とプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス。予約期間は5月20日から7月15日まで、出発期間は5月20日から7月31日まで。往路に香港に午後4時までに到着後、24時間以上から7日未満のストップオーバーを行う往復旅程