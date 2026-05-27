タレントの宮迫博之が5月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。香港で“幻の超高級ロレックス”に出会う動画を公開した。 （関連：【画像あり】宮迫、「キリー」の愛称で知られる“幻の超高級ロレックス”に大興奮） 今回の動画は、宮迫がアンバサダーに就任したヴィンテージ時計専門店「ファイアーキッズ」の提供によるもの。初めて香港を訪れた宮迫は、同社の顧問・野村一成氏の案内のもと、ヴィ