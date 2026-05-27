ガソリンと電気でどれだけ走れる？燃料価格の高騰を喜ぶドライバーはいないだろう。特に長距離を走行したり、通勤時間が長かったりする人々にとってはなおさら大きな問題だ。1Lあたりのわずかな金額差も、積み重なれば無視できない負担となる。【画像】経済的で運転も楽しい！ トヨタが生んだ驚異の1台【現行型トヨタ・プリウスを詳しく見る】全46枚たとえ燃費の良いクルマを運転している場合でも、それは変わらない。そこで、筆