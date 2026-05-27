サンフレッチェ広島は５月27日、トルガイ・アルスランがJ１百年構想リーグをもって現役引退すると発表した。ドイツ人MFは、これまで母国のハンブルガーSVやアレマニア・アーヘン、トルコのベシクタシュやフェネルバフチェ、イタリアのウディネーゼ、オーストラリアのメルボルン・シティでプレーし、2024年に広島に加入した。１年目は公式戦21試合に出場し、10ゴールをマークする活躍を見せるも、25年３月に右膝の前十字靱帯