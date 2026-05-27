「私にとって“第二の故郷”」広島のトルガイが百年構想リーグ限りで現役引退を発表。35歳でキャリアに終止符「感謝してもしきれません」

「私にとって“第二の故郷”」広島のトルガイが百年構想リーグ限りで現役引退を発表。35歳でキャリアに終止符「感謝してもしきれません」