日本航空（JAL）は、5月23日の広島発東京/羽田行きJL252便（ボーイング767-300ER型機、機体記号：JA613J）に乗務予定だった客室乗務員から、事前検査でアルコールを検知し、同便が遅延したことを明らかにした。この客室乗務員を乗務から外し、交代要員の確保に時間を要したため、遅延した。同便は乗員7名、乗客186名を乗せ、定刻より42分遅れの午前8時22分に出発し、同39分遅れの同9時39分に到着した。その後の調査で、この客室乗