ドイツやトルコ、イタリアなど欧州各国でプレーした実力者サンフレッチェ広島は5月27日、MFトルガイ・アルスランが明治安田J1百年構想リーグをもって現役を引退すると正式発表した。1990年8月16日生まれでドイツ出身のトルガイは現在35歳。身長180センチ、体重77キロの体格を持ち、母国のハンブルガーSVを皮切りに、トルコのベシクタシュやフェネルバフチェ、イタリアのウディネーゼなど欧州各国のクラブで活躍した。その後、