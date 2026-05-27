「国産小麦 あんバターフィナンシェサンド」敷島製パン（Pasco）は、「和小麦」ブランドを代表する「国産小麦」シリーズの新商品として、「国産小麦 あんバターフィナンシェサンド」を6月1日（5月27日から一部量販店で先行発売）から発売する。「国産小麦 あんバターフィナンシェサンド」は、国産小麦100％のフィナンシェ生地に、北海道産小豆のつぶあんと発酵バター入りマーガリンをはさんだ商品。香ばしいフィナンシェに、つぶあ