同僚の男性の味噌汁に薬品を混ぜた疑いで在日アメリカ軍基地内で働く消防士の男が逮捕されました。在日アメリカ陸軍のキャンプ座間内の消防士・生駒理一郎容疑者は先月1日から12日までの間、同僚の男性（60）の味噌汁などに4回にわたって車のエンジンの冷却に使われる不凍液の成分エチレングリコールを混ぜた疑いがもたれています。男性は2年ほど前から味噌汁の味に異変を感じていて、相談を受けた警察が鑑定したところエチレング