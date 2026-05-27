記事ポイントアフシア・エルジがカンヌ国際映画祭の映画『The Birthday Party』プレミアに登場します。ディオール オートクチュールのグレーのクレープドレスを着用します。メイクアップはディオール ビューティが手がけています。 ディオールが、カンヌ国際映画祭でのアフシア・エルジのドレススタイルを発表します。2026年5月23日に開催された映画『The Birthday Party』プレミアで、グレーのクレープドレスとディオール ビ